馬尼拉郵政大樓大火 百年建築付之一炬

（法新社馬尼拉22日電） 菲律賓官員今天表示，一場大火燒毀有近百年歷史的地標「馬尼拉中央郵局」（Manila Central Post Office）。

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菲律賓消防總署表示，這場猛烈大火的火苗昨天深夜竄出後，他們派了超過80輛消防車前往滅火。

大火燒毀這座可俯瞰巴石河（Pasig River），建築具新古典主義風格的郵政大樓，濃濃黑煙竄上數百公尺高空。

消防員花了7個多小時才控制火勢。

菲律賓郵政局長卡羅斯（General Luis Carlos）告訴當地電台DZBB：「整棟建築物，從地下室到5樓全被燒毀。」

他表示，起火原因目前仍在調查。

馬尼拉各處的消防人員都被派往救火，有一名義消受到輕傷。

根據馬尼拉中央郵局的網站，這棟郵政大樓建於1926年，曾被認為是馬尼拉「最宏偉的建築」。

這棟郵政大樓第二次世界大戰期間，在美軍從日軍手中奪回馬尼拉時曾被摧毀，並於1946年重建。

菲律賓國家博物館（Philippine National Museum）2018年宣布該建築是「重要文化財產」。

卡羅斯表示，信件、包裹和郵政局所有存放在這棟建築的郵票珍藏，很可能都已經焚毀。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）

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