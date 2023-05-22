Meta涉違反歐盟資料規定 挨罰12億歐元

（法新社都柏林22日電） 愛爾蘭監管單位今天宣布，臉書（Facebook）母公司Meta將歐洲聯盟（EU）用戶資料轉移至美國，違反法院之前的裁決，為此挨罰刷新紀錄的12億歐元（約新台幣398億元）。

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代表歐盟採取行動的愛爾蘭資料保護委員會（Irish Data Protection Commission）說，歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board, EDPB）已下令收取「總額12億歐元的行政罰款」。

愛爾蘭資料保護委員會自2020年起，着手調查Meta愛爾蘭公司（Meta Ireland）把個人資料從歐盟轉移至美國的行為，結果發現，Meta並未處理歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union）前次裁決發現的「資料主體基本權利與自由所面臨的風險」。

歐洲聯盟法院負責詮釋歐盟法律，以確保各成員國用相同方式實施法律。

Meta回覆稱，公司對於「被單獨挑出來針對感到失望」，這項裁決「有缺陷和錯誤，並為無數其他公司創造一項危險先例」。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）和法務長紐斯特德（Jennifer Newstead）在一篇部落格文章表示，公司有意上訴，且臉書在歐洲的運作未立即受到干擾。

他們還稱：「美國透過最新改革，好跟歐洲規定同步，在這方面沒有國家做的比美國更多。與此同時，（把資料）轉移至中國等國家的作法，大致上仍未引起質疑。」

但歐洲資料保護委員會主席傑利尼克（Andrea Jelinek）說，Meta的侵權行為「非常嚴重」，且Meta「系統性、反覆、持續」轉移資料。

她說：「這項空前罰款釋出一項強烈訊息給各組織：嚴重侵權會有影響深遠的後果。」

© 2023 AFP