Meta涉違反歐盟資料規定 挨罰12億歐元

(法新社都柏林22日電) 愛爾蘭監管單位今天宣布,臉書(Facebook)母公司Meta將歐洲聯盟(EU)用戶資料轉移至美國,違反法院之前的裁決,為此挨罰刷新紀錄的12億歐元(約新台幣398億元)。

廣告 繼續瀏覽後續

代表歐盟採取行動的愛爾蘭資料保護委員會(Irish Data Protection Commission)說,歐洲資料保護委員會(European Data Protection Board, EDPB)已下令收取「總額12億歐元的行政罰款」。

愛爾蘭資料保護委員會自2020年起,着手調查Meta愛爾蘭公司(Meta Ireland)把個人資料從歐盟轉移至美國的行為,結果發現,Meta並未處理歐洲聯盟法院(Court of Justice of the European Union)前次裁決發現的「資料主體基本權利與自由所面臨的風險」。

歐洲聯盟法院負責詮釋歐盟法律,以確保各成員國用相同方式實施法律。

Meta回覆稱,公司對於「被單獨挑出來針對感到失望」,這項裁決「有缺陷和錯誤,並為無數其他公司創造一項危險先例」。

Meta全球事務總裁克萊格(Nick Clegg)和法務長紐斯特德(Jennifer Newstead)在一篇部落格文章表示,公司有意上訴,且臉書在歐洲的運作未立即受到干擾。

他們還稱:「美國透過最新改革,好跟歐洲規定同步,在這方面沒有國家做的比美國更多。與此同時,(把資料)轉移至中國等國家的作法,大致上仍未引起質疑。」

但歐洲資料保護委員會主席傑利尼克(Andrea Jelinek)說,Meta的侵權行為「非常嚴重」,且Meta「系統性、反覆、持續」轉移資料。

她說:「這項空前罰款釋出一項強烈訊息給各組織:嚴重侵權會有影響深遠的後果。」

© 2023 AFP