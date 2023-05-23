俄羅斯侵略烏克蘭 促使北約大幅改革防禦

（法新社愛沙尼亞首都塔林23日電） 俄烏開戰迄今已15個月，眼看莫斯科當局將冷戰後數十年以來建立的秩序摧毀殆盡，北大西洋公約組織（NATO）正在就防禦及相關規畫進行近30年來最大規模改革。

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北約將在一個月後於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開領袖峰會，目前正在加緊強化東部的防禦能力。

美國部隊演練空襲、英國海軍陸戰隊進行夜間搶灘登陸、法國傘兵在飛越歐洲後從天而降。在俄羅斯對烏克蘭開戰的陰影下，北約在東翼成員國愛沙尼亞展開訓練。

此舉傳達的訊息相當明確。參與北約「春季風暴」（Spring Storm）聯合軍演的法國駐愛沙尼亞部隊指揮官布羅斯（Edouard Bros）中校表示：「這代表我們能在短時間內非常快速部署。」

北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）本月表示：「這項改變，將使我們從一個為了區域外突發任務進行最佳化的聯盟，轉變為一個適於大規模行動目的以保衛盟國每寸領土的聯盟。」

愛沙尼亞國防部政策規畫處主管邁伊（Kristjan Mae）說：「很明顯地，北約改變了戰略。...集體防禦是最重要的任務，我們有必要讓自己的家園恢復秩序。」

自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，北約已在東翼增派數千名士兵。早在俄國2014年強奪克里米亞（Crimea）後，北約便派兵進駐波蘭和波羅的海國家與俄國的邊境；如今又已在斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及保加利亞部署4個多國「戰鬥群」。

北約成員國目前正在規畫如何將部署在波羅的海國家和波蘭的兵力擴大到旅級規模，這意味將在「必要的地點和時間」增派數千名士兵。

北約也正在東翼預先部署軍事裝備，以防拖行這些裝備橫跨歐洲大陸費時又費力；同時也加緊進行操練。

英國則為了能增援已派駐在愛沙尼亞的約1000名英國及法國部隊，將讓駐紮在英國境內軍事基地的部隊處於待命狀態，以便隨時能趕往當地。

負責北約相關部署行動的英國指揮官哈里斯（Giles Harris）准將說：「這是一項關鍵轉變，讓已就位的部隊在衝突爆發前及時加入額外一層戰力。」

© 2023 AFP