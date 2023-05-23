印度總理莫迪訪問澳洲受到熱烈歡迎

（法新社雪梨23日電） 澳洲今天盛大歡迎印度總理莫迪（Narendra Modi），對這位印度領導人大加讚揚，在他這次訪問以貿易和雙邊關係為重，對他遭批評的作為避而不談。

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莫迪今天在可容納2萬1000人的雪梨奧林匹克公園（Sydney Olympic Park）舉辦了一場競選活動般的集會，並由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）擔任主持人。

印度是世界上人口最多的市場，而且可與軍事實力、外交和經濟影響力日益增長的中國抗衡，澳洲政府大受吸引，正試圖向印度示好。

在一片「莫迪！莫迪！莫迪！」的呼喊聲中，艾班尼斯以「親愛的朋友」這個稱呼向印度裔澳洲人群眾介紹莫迪，並稱讚莫迪使澳洲「更加強大、更加包容」。

艾班尼斯表示，自己上一次在這個舞台上看到的是美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），但「他沒有像莫迪總理這樣受歡迎」。

艾班尼斯露出笑容，以布魯斯史普林斯汀的綽號「老闆」（The Boss）稱呼莫迪，誇耀他們在過去半年已見面6次。

這是對莫迪展現不尋常的個人支持。將在明年爭取連任的莫迪是位民族主義派領袖，他因為使民主倒退和對於非印度教徒的歧視而受到批評。

莫迪回應艾班尼斯的讚美時，列舉多項串聯兩國民眾的共同喜好，從板球到咖哩、瑜珈到電視節目廚神當道（Masterchef），並指出：「印澳關係最重要的基石就是互相信任和互相尊重。」

莫迪從昨天開始他自2014年上任以來的首次澳洲訪問。在互相恭維奉承的背後，存在理性的戰略和政治考量。

澳洲在面對越來越強硬的中國時，也在動蕩不安的區域關係中尋找經濟和政治夥伴。

印度的經濟表現因為一些錯誤的政策而一直起伏不定。但數億人擺脫了貧困。

布里斯本（Brisbane）格里菲斯大學（Griffith University）國際關係教授霍爾（Ian Hall）告訴法新社：「我們在這次聯合亮相看到的是澳洲和印度國內外政策的交融。」

霍爾表示：「兩位領導人都在尋求資金和支持，他們以散居在澳洲的印度僑民為中心，並利用雙邊合作關係的優勢。」

© 2023 AFP