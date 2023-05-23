澤倫斯基赴頓內茨克前線視察

（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天視察東部頓內茨克州前線，俄羅斯部隊集中火力想要攻下此地。與此同時，烏方表示，激戰數月的烏東巴赫姆特戰鬥減少，俄軍正在清理佔領區。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統府在聲明中指出：「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統海外訪問回國後，便前往烏克蘭武裝部隊在頓內茨克州（Donetsk）布格列達爾－馬林卡（Vuhledar-Maryinka）的前線陣地。」

在莫斯科冬季發動攻勢期間，烏軍在布格列達爾周圍擋下俄軍。克里姆林宮在因戰亂而滿目瘡痍的頓內茨克州斬獲有限。

烏克蘭總統府表示，澤倫斯基在主管前線該區段地面部隊的高階官員陪同下展開視察，並且頒獎給有功士兵。

澤倫斯基說：「每天，烏克蘭海軍都在戰場上證明他們是一支殲滅敵人、解放國土、在最艱難條件下執行最艱鉅任務的強大部隊。」

「我們需要更多這樣的部隊。因此，從今天起，我們將會顯着增加海軍的潛能，並且創建一支海軍陸戰隊。」

聲明引述澤倫斯基表示，將會對新成立的旅級單位提供現代化設備和武器。

澤倫斯基19日赴沙烏地阿拉伯出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，於20日抵達日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會。

與此同時，烏克蘭今天表示，巴赫姆特（Bakhmut）的戰鬥已經減少，但是周圍地區炮擊持續，烏軍掌控着城��邊沿一處小據點，俄軍則正在清理佔領區。

© 2023 AFP