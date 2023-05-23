疑AI生成五角大廈爆炸圖瘋傳 美股一度崩跌

（法新社華盛頓22日電） 疑由AI生成的五角大廈爆炸假照片，今天迅速在網上瘋傳，美股聞訊後一度崩跌。

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許多觀察家認為，這張疑為人工智慧（AI）生成的照片經由多個帳號散布出去，迫使美國國防部出面澄清五角大廈並未發生爆炸。

國防部發言人說：「我們可以證實這是假消息，五角大廈今天並未遭到攻擊。」

維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）消防局也在社群媒體回應說，五角大廈附近並未發生爆炸或意外事件。

在此之前，近期在網路造成轟動的假照片還包括美國前總統川普遭逮捕，以及天主教教宗方濟各（Pope Francis）身穿一件很潮的白色長版羽絨外套等。

據法新社調查，五角大廈「爆炸」照片的來源雖不得而知，但最早釋出該照片的推文，來自先前散播過假消息、力挺川普的極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）宣傳帳號。

這張假照片引發金融市場恐慌，導致美股短暫閃崩，標準普爾500指數（S&P 500 Index）一度下跌0.29%，隨後止跌回升。

生成式AI技術能使業餘人士在毋須使用Photoshop等專業軟體的情況下，在短時間內生成使人信以為真的照片。

© 2023 AFP