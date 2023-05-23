美兩黨力圖避免債務違約 協商有成效但未達共識

（法新社華盛頓22日電） 美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天說，他數月來第一次與民主黨籍總統拜登為了避免災難性的債務違約一對一會談，雖然「頗具成效」，但未達成協議。

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美國財政部表示，6月1日是國會授權提高舉債上限的最後期限。拜登為了與共和黨達成協議，一結束日本廣島的七大工業國集團（G7）峰會就提前返國。

麥卡錫在白宮會談後說：「我覺得討論很有成效，我們還沒達成協議，但我真的覺得，在彼此意見分歧的領域中，我們的討論很有效果。」

麥卡錫告訴記者，談判代表將「挑燈夜戰」，好讓雙方逐漸達成共識，他與拜登也會「每天溝通，試着找到解決問題的辦法」。

美國定期提高舉債上限，以償還已獲批準的貸款和支出，但眾議院的共和黨人這次堅持，為了減少31.8兆美元的債務，調高債務上限的同時也必須大幅刪減支出。

拜登說，「我樂觀相信我們會有一些進展」，雙方都理解自己肩負化解僵局的「重責大任」。

麥卡錫的團隊和白宮談判代表在這個周末斷斷續續協商，昨晚談了兩個多小時，今天繼續討論3小時，拜登與麥卡錫昨天也通了電話。

共和黨人堅持主張，政府在2024財政年度要比2023財政年度撙節，這是不容退讓的「紅線」。

白宮提議凍結2024年政府支出預算，換取共和黨人支持向企業及富人增稅，但麥卡錫否決這項提案。

拜登政府也提議限制一些國內計畫的支出，但希望包含國防部。而共和黨人一直在推動提高軍事和邊境安全支出，主要想刪減非國防計畫的支出。

若國會未能提高舉債上限，將導致美國政府史上首度違約，很可能帶來災難性後果。許多專家說，最糟糕的狀況是，美國經濟江河日下，全球股市崩盤，數以百萬計人失業。

即使拜登與麥卡錫達成協議，仍需經眾議院審理，而兩黨都有強硬派不願做太多讓步。此外，期限前還有其他變數：聯邦參議院本周休會，眾議院也將於26日休會。

© 2023 AFP