英女童麥德琳失蹤案重啟調查 葡萄牙搜索水庫

（法新社柏林23日電） 德國檢方今天表示，有關2007年英國3歲女童麥德琳．麥坎（Madeleine McCann）在葡萄牙失蹤一案，葡萄牙調查人員正在進行新的搜索行動。

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麥德琳當時與家人在葡萄牙南部休閑勝地魯茲海灘（Praia da Luz）度假時失蹤。德國檢方2020年6月透露，他們正在調查一名與本案有關的德國男子布克納（Christian Brueckner），因發現「具體證據」證明他殺了麥德琳。

布克納因犯下2005年在魯茲海灘性侵一名72歲美國女性的案件，而在德國監獄服刑。葡萄牙警方去年已將他列為麥德琳失蹤案正式嫌犯。

葡萄牙媒體昨天報導，葡國警方正打算在偏僻的阿拉德（Arade）水庫進行相關搜索，這座水庫距離魯茲海灘度假村接近50公里。電視畫面顯示，水庫附近的一個區域已被封鎖帶圍起。

德國布朗帥克市（Brunswick）檢方今天透過聲明證實，葡萄牙當局正在德國警方支援下採取新措施，但「基於偵查不公開原則」未提供進一步資訊。不過，德國檢察官佛特斯（Hans Christian Wolters）告訴法新社，「搜索任務」正在進行中。

儘管麥德琳失蹤後，國際間進行過大規模搜索，但從未找到她蹤跡，也沒有任何人遭到指控。

根據葡萄牙媒體報導，警方已在2008年地毯式搜索過阿拉德水庫，但當時潛水夫只找到動物遺骸。

葡萄牙周報「快報」（Expresso）也曾報導，布克納會定期在阿拉德水庫附近待一段時間。這座水庫位在葡萄牙南部內陸小鎮希威斯（Silves）郊區。

© 2023 AFP