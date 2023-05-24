以色列預算案過關 在野黨抗議撥款極端正統派猶太人

（法新社耶路撒冷24日電） 以色列國會今天通過年度預算案，其中對極端正統派猶太人的撥款存在爭議，這是對執政聯盟中一個宗教政黨的讓步，引發反對派的抗議。

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（法新社耶路撒冷24日電） 以色列國會今天通過年度預算案，其中對極端正統派猶太人的撥款存在爭議，這是對執政聯盟中一個宗教政黨的讓步，引發反對派的抗議。