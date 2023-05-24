以色列預算案過關 在野黨抗議撥款極端正統派猶太人
（法新社耶路撒冷24日電） 以色列國會今天通過年度預算案，其中對極端正統派猶太人的撥款存在爭議，這是對執政聯盟中一個宗教政黨的讓步，引發反對派的抗議。
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（法新社耶路撒冷24日電） 以色列國會今天通過年度預算案，其中對極端正統派猶太人的撥款存在爭議，這是對執政聯盟中一個宗教政黨的讓步，引發反對派的抗議。
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數千名以色列人23日在耶路撒冷遊行示威，反對政府撥更多款項給極端正統派猶太人少數族群的計畫，指責執政聯盟「掠奪」國家資金。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在本周稍早宣布，國家將資助從事宗教研究而非工作的已婚極端正統猶太男子2億5000萬謝克爾（約新台幣21億元）。
這筆撥款是與執政聯盟中極端正統派政黨之一的「聯合律法猶太教黨」（United Torah Judaism）所達成協議的一部分，以確保其對預算案的支持。
以色列政府傳統上已透過各部門向極端正統派提供預算撥款，這些是額外資金。
以色列2023-2024年預算案最終於今天一早通過，在120個席次的國會中獲得所有64名執政聯盟議員的支持。
去年12月上任的尼坦雅胡和他的盟友，在投票結果宣布時起立鼓掌。
反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）說，這筆預算不啻是「無休止的勒索」，未能解決高昂的生活成本問題。
也是以色列前總理的拉皮德在臉書貼文寫道：「當你們睡覺時，國家歷史上最糟糕和最具破壞性的預算案通過了。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）
© 2023 AFP