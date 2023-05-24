俄邊境遇襲 貝爾哥羅德州遭無人機狂轟
（法新社莫斯科24日電） 俄國南部的貝爾哥羅德州與烏克蘭接壤，該州州長葛拉特卡夫今天表示，在烏克蘭當局武裝入侵該州以後，那裡在一夜間成了許多無人機攻擊的目標。
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（法新社莫斯科24日電） 俄國南部的貝爾哥羅德州與烏克蘭接壤，該州州長葛拉特卡夫今天表示，在烏克蘭當局武裝入侵該州以後，那裡在一夜間成了許多無人機攻擊的目標。
貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體上發文指出：「夜裡並不完全平靜，這裡遭到無人機大量攻擊，防空系統因應了其中多數攻擊…最重要的是沒有人員傷亡。」
莫斯科當局昨天宣布部署噴射機和大炮，用以摧毀從烏克蘭侵入俄國邊境的武裝團體，克林姆林宮當局命令俄軍防止任何攻擊事件再次發生。
反克里姆林宮的武裝團體「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）的成員聲稱，相關攻擊事件是他們所為；基輔當局否認烏克蘭官方與此事有關。
自俄國全面入侵烏克蘭以來，位處俄烏邊境的貝爾哥羅德州淪為攻擊目標，但這場延燒數日的小規模衝突是俄烏開戰以來最嚴重的一次。
葛拉特卡夫表示，無人機在夜間以密集火力攻擊，損毀了幾處私人住宅、辦公室及車輛，但整體損壞程度仍在評估當中。
他還說，格萊伏隆區（Graivoron）有條天然氣管線受損，「正燃燒着小火」。
他指出，武裝侵略組織與俄國安全部隊戰鬥時導致幾處城鎮停電，將於25日之前恢復供電。
葛拉特卡夫說，此次攻擊共導致「9人住院，其中3人傷勢嚴重，在加護病房治療，另有6人在一般病房」。
© 2023 AFP