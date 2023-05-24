俄邊境遇襲 貝爾哥羅德州遭無人機狂轟

（法新社莫斯科24日電） 俄國南部的貝爾哥羅德州與烏克蘭接壤，該州州長葛拉特卡夫今天表示，在烏克蘭當局武裝入侵該州以後，那裡在一夜間成了許多無人機攻擊的目標。

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（法新社莫斯科24日電） 俄國南部的貝爾哥羅德州與烏克蘭接壤，該州州長葛拉特卡夫今天表示，在烏克蘭當局武裝入侵該州以後，那裡在一夜間成了許多無人機攻擊的目標。