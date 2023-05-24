加拿大中國關係緊張 華裔移民首當其衝

（法新社多倫多24日電） 在加拿大與中國因北京當局遭指干預加國事務而產生爭端之際，加拿大華裔社群陷入了兩難的境地─既面臨中國特務的恫嚇，又受到日益嚴重的污名化。

（法新社多倫多24日電） 在加拿大與中國因北京當局遭指干預加國事務而產生爭端之際，加拿大華裔社群陷入了兩難的境地─既面臨中國特務的恫嚇，又受到日益嚴重的污名化。

廣告 繼續瀏覽後續

每一次中國和加拿大之間發生爭端，都為華裔社群帶來更多的壓力，最新的例子是5月稍早兩國互相驅逐外交官。

在多倫多歷史悠久的唐人街，繁忙的商店和食品超市掛着的中文招牌上，可以見到加拿大楓葉標誌。這裡許多人似乎不願意公開談論近期的種族歧視和威脅事件。

近年來，人權運動人士和加拿大的少數族群提出了一些騷擾指控，國際特赦組織（Amnesty International）已加以記錄。

一些人控訴中國卧底特務或代理人威脅華裔加拿大人，誓言要對他們遠在家鄉的親屬進行報復。

多倫多支持中國民運會（Toronto Association for Democracy in China）聯合主席關卓中（Cheuk Kwan）近期告訴法新社：「他們利用在中國或香港的家族關係來威脅你。」

穿着黑色皮衣的關卓中說，他們利用的手法包含「死亡威脅、言語恐嚇，或只是簡單的一句『我們知道你的父母住在哪裡』」。

為躲避中國迫害而在2019年移居加拿大的維吾爾族人安瓦爾（Dilnur Anwar）多年來親身經歷了這種電話威脅，而且幾乎每天都會接到。

現居於蒙特婁（Montreal）的安瓦爾說：「我封鎖了那些（電話）號碼，但這沒用，因為他們會用其他號碼不停打來。」

安瓦爾解釋：「有時我會被要求去大使館，有時我收到的是自動語音留言。」

渥太華（Ottawa）與北京自2018年以來一直針鋒相對，當時一名華為高級主管在溫哥華（Vancouver）被美國逮捕，中國顯然是為了報復，隨後拘留了兩位加拿大公民。

此後，又有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、北美上空出現中國「間諜氣球」和加拿大城市發現中國秘密警察站事件，以及北京干預加拿大選舉的指控。

在這些爭議下，加拿大華裔移民和他們的後代往往因此受到額外的檢視。

許多華裔人士認為，渥太華迫切需要採取行動來阻止近期種族主義上升的趨勢。

全加華人平權會（協進會）共同創辦人吳婷婷表示，政府有必要「確保包括新移民在內的加拿大人，不受（中國特務）約談，也不會面臨來自外國的風險或威脅」。

© 2023 AFP