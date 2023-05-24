增產晶片德國想當領頭羊 遭遇諸多挑戰

（法新社法蘭克福23日電） 德國希望透過連串大型投資來引領歐洲提高晶片產量，但此舉卻遭遇能源價格昂貴、補助爭議以及勞工短缺等諸多挑戰。

（法新社法蘭克福23日電） 德國希望透過連串大型投資來引領歐洲提高晶片產量，但此舉卻遭遇能源價格昂貴、補助爭議以及勞工短缺等諸多挑戰。

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疫情導致半導體需求暴增，全球供應鏈吃緊，長年仰賴亞洲便宜晶片的西方國家面臨突如其來的短缺，遭受重大打擊。

歐洲聯盟震驚之餘，連忙採取行動推出計畫，要讓歐盟制晶片市佔在2030年前提高至20%，投資金額從數十億計歐元起跳。

汽車業受晶片短缺重創的工業大國德國希望引領這波歐洲振興運動，近來宣布多項大型投資。

全球晶片大廠台積電也考慮在德國東部德勒斯登（Dresden）興建首座歐洲廠房。

但並非所有專案都能順利進行。

去年3月英特爾（Intel）高調宣布計畫在馬德堡（Magdeburg）打造大型晶片廠，初步投資170億歐元，堪稱這家美國企業投資歐洲計畫的主軸，但俄烏戰爭引發通貨膨脹飆升後，這項專案擱置，原本打算今年上半年動工，至今都尚未展開。

外傳英特爾要求更高的政府補助，彌補成本升高的衝擊。

對德國晶片生態圈而言，另一大挑戰是勞工不足。

根據德國經濟研究所（German Economic Institute）去年12月研究，晶片產業關鍵職業目前缺少6萬2000名技術人才。

除了德國，歐盟其他國家也宣布投資案，包括意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）在法國共同建造的新廠房。

歐洲有許多晶片故土尚待收復，根據美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）與波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）研究，歐洲在全球晶片產能的佔比從1990年的44%跌落至2020年的9%。

歐洲也面臨美國競爭，美國正在大灑幣推動晶片國產，日本和韓國也矢言砸下數十億美元開發產能。

但有人擔心，砸下數百億歐元公帑投資晶片生產方向錯誤，畢竟歐洲仍可能重度仰賴其他地方生產的半導體。

© 2023 AFP