干預選舉指控 加拿大認中國有企圖但未改變結果

（法新社渥太華23日電） 調查「中國干預加拿大近屆大選」指控的加國官員今天表示，中方雖尋求介入加國2019和2021年的選舉，但未能改變選舉結果。

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負責調查的前加拿大總督強斯敦（David Johnston）同時排除對此展開公開調查。

強斯敦今天在記者會中說：「毫無疑問，外國政府試圖影響加拿大的候選人和選民。」

但他斷定這些行為並未改變選舉結果。他表示，加拿大2019年和2021年選舉「受到精密機制的完好保護，沒有理由對這些結果缺乏信心」。他並在長達55頁的報告指出：「我並沒有發現有例證指向政府蓄意輕忽有關外國干預的情報、意見或建議，或在因應這類議題時基於政黨考量而做出決定。」

加國媒體近期根據外泄情報文件和匿名消息來源報導說，中國政府被控的行為包括秘密競選獻金，以及派遣特務替加國候選人或議員工作以影響加拿大政策走向。

最近更傳出，北京當局疑因不滿加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）批評中方，試圖恐嚇莊文浩和他在香港的親屬。這個月稍早，渥太華當局已將疑似恐嚇莊文浩的中國外交官驅逐出境。

對此，中國聲明強調這些指控「毫無根據」，並且驅逐一名加拿大外交官作為回應。中方同時警告，渥太華此舉是在破壞加拿大與其第2大貿易夥伴間的關係。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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