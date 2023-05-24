打擊寄生帳號 Netflix祭新規範

（法新社舊金山23日電） 影音平台Netflix今天擴大掃蕩共享帳號密碼的「寄生帳號」行為，試圖藉此提升收入。

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Netflix發布聲明說：「一個Netflix帳號僅限同住者使用。」

Netflix今年稍早表示有超過1億用戶共享服務帳密，「影響了我們在投資傑齣電視電影的能力」。

隨着Netflix去年成長放緩，這家矽谷串流巨擘開始採取行動，找出讓「寄生帳號」開始付費卻不讓訂閱者出走的方式。

共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在財報電話會議中表示，而「這項帳號分享倡議，有助於我們擴大潛在付費會員基礎以及Netflix長期成長策略」。

Netflix上個月表示，他們用戶數量在今年第1季創下了2億3250萬的歷史新高，且新推出的廣告版方案表現良好。Netflix並在最近告訴廣告商說，他們的廣告方案有超過500萬的訂閱戶。

內幕情報公司（Insider Intelligence）資深分析師貝尼斯（Ross Benes）表示，Netflix選在掃蕩帳密共享的同時推出廣告版方案並非巧合。他告訴法新社說：「寄生帳號以及選用平價廣告方案的民眾，通常對價格十分敏感。」

「對被踢出寄生帳號的人來說，便宜一點的廣告版方案會很有吸引力。」

© 2023 AFP