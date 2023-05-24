持續搜救翻覆中國漁船 斯里蘭卡海軍尋獲14具遺體

（法新社可倫坡24日電） 斯里蘭卡海軍今天表示，在上周翻覆的中國漁船「魯蓬遠漁028」中發現了14具遺體。船上原有39名船員。

（法新社可倫坡24日電） 斯里蘭卡海軍今天表示，在上周翻覆的中國漁船「魯蓬遠漁028」中發現了14具遺體。船上原有39名船員。

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這艘漁船在5月16日翻覆，中國交通運輸部在初步調查後昨天作出船上沒有生還者的結論。

「魯蓬遠漁028」漁船上有中國籍船員17人、印尼籍17人和菲律賓籍5人，當時位於伯斯（Perth）西方5000公里處，在澳洲搜索與救援（SAR）區域範圍內。

菲律賓外交部表示，出事漁船5月18日在斯里蘭卡南方1000公里處被發現，但搜救行動因天候不佳受到阻礙。

斯里蘭卡海軍表示，潛水員已打撈起2具遺體，並尋獲另外12具遺體。海軍公布的照片顯示翻覆的紅色船體和正被拖出水面的遺體。

海軍在聲明中表示：「由於屍體已腐爛，加以在受污染的水域中穿戴有限的防護裝備進行作業會帶來潛在健康危害，已判定打撈這些遺體極其危險。」

聲明中提到，已將船內12具遺體的位置標記，並交給中國當局。目前尚不清楚這些死者的國籍。

© 2023 AFP