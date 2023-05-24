澳洲95歲失智阿嬤遭警電擊 送醫不治震驚國內外

（法新社雪梨24日電） 澳洲95歲失智老奶奶諾藍德（Clare Nowland）上周在養老院遭到警方電擊，隨後送醫治療狀況危急。警方今天表示，諾藍德已不幸去世。這起事件不僅引發澳洲社會嘩然，甚至登上國際新聞頭條。

（法新社雪梨24日電） 澳洲95歲失智老奶奶諾藍德（Clare Nowland）上周在養老院遭到警方電擊，隨後送醫治療狀況危急。警方今天表示，諾藍德已不幸去世。這起事件不僅引發澳洲社會嘩然，甚至登上國際新聞頭條。

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法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，諾藍德是於5月17日在澳洲新南威爾斯州（NSW）庫馬鎮（Cooma）養老院「亞蘭比小屋」（Yallambee Lodge）遭到警方電擊。

據報導，養老院員工因為諾藍德身上帶了一把短刀而報警，警方到場後動用電擊槍處理，她遭電擊後倒在地上，隨後送醫治療，頭部重傷狀況危急。

新州警方今天發表聲明指出，警方非常悲痛證實，諾藍德已在今晚去世，她在醫院安詳離開人間，親屬隨侍在側。

雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）先前報導，諾藍德有8名子女，當警方抵達養老院時，她拄着助行器，手上拿着短刀，因而遭到電擊。

據報導，警用隨身攝影機有錄下這起事件，但迄今未對大眾公布。根據新州警方指南，警方只有在「特殊情況」下，才能對老年人或殘疾人士使用電擊槍。

諾藍德的家族友人塞勒（Andrew Thaler）表示，事發前諾藍德身體虛弱，無法獨自站立，她體重只有43公斤，身高158公分，患有失智症。塞勒質疑，為何警方花了這麼長時間才採取行動。

澳洲綠黨議員希金生（Sue Higginson）本周指出：「諾藍德女士遭到電擊，引發了社區的憤怒，顯示我們迫切需要警務改革。」

© 2023 AFP