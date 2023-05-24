瑪娃颱風直撲關島 沿岸居民急撤

（法新社關島24日電） 颱風瑪娃（Typhoon Mawar）今天挾帶可能致災的強風，向關島直撲而來。關島是美國在太平洋的屬地，也是其重要軍事前哨所在地。

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根據美國國家氣象局的報告，瑪娃正增強為4級超級颱風，最大持續風速可達每小時225公里。

關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）說：「我為人民的安全感到憂心，這是20年來首次有這種強度的風暴。」

依照目前瑪娃行進的軌跡。它將直接穿過人口有17萬的關島，帶來暴雨並釀成極大的洪災。

美國國家氣象局關島辦公室在報告中提到，截至當地時間今天上午10時29分，瑪娃颱風位於關島東南方95公里處。瑪娃預計「今天下午將往關島南部前進，也有直接穿過關島的可能」。

當局下令疏散沿海低窪地區的居民，尤其是經常出現洪患的南部村莊。

國家氣象局警告，可能會有暴雨、致災性強風、危及生命的風暴潮等「三重威脅」。

風眼牆附近的強風，可能對輕質材料搭造的建築或住家造成嚴重破壞，例如非混凝土造的屋頂板，或非鋼筋水泥的牆面。

具致災性的風暴潮可能會對沿岸造成嚴重破壞，大型船隻「或許會從停泊處被吹走」。

國家氣象局的聲明說：「在風眼牆附近的風暴潮最易受創地區，海浪可能比一般高潮時高出20至25英尺。」

目前關島美軍及其眷屬有共約2萬1700人，在幾個設施內或周遭地區，那些設施是核子攻擊潛艦和遠程轟炸機常態性停放區。

關島也是重要的電子監聽站所在地。

那些美國基地，也是太平洋地區一些最重要的彈藥、燃料儲存設施所在。

國家氣象局表示，相關預報預測，關島將有10至15英寸的降雨，部分地區更可達20英寸甚至更多。

根據白宮的聲明，美國總統拜登昨天已宣布關島進入緊急狀態，以利提供聯邦援助給當地。

關島國際機場表示，原訂23日至25日大約60個起降航班已經取消。天氣預計25日會好轉。

© 2023 AFP