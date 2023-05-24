美公共衛生局長：社群媒體恐對孩童有害

（法新社華盛頓23日電） 美國最高衛生官員今天對家長、科技公司和監管機關發布嚴正警告說，愈來愈多證據顯示，使用社群媒體可能對兒童帶來重大傷害。

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美國公共衛生局（USPHS）局長莫西（Vivek H. Murthy）在長篇諮詢報告中表示，雖然社群媒體不是毫無好處，但「充分跡象顯示，社群媒體可能對兒童和青少年的心理健康和福祉造成深遠傷害」。

根據美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）數據，美國年輕人幾乎都會使用社群媒體，高達95%青少年會使用一種社群平台，超過1/3坦承「幾乎經常」使用。

莫西的報告指出，社群媒體有助兒童和青少年找到能與之有連結的社群，但平台上也包含「極端、不恰當和有害的內容」，會「正常化」自殘和輕生。

報告警告，社群媒體會讓身體不滿意、飲食失調和憂鬱持續，並使兒童在大腦發育的關鍵階段暴露於網路霸凌之中。

莫西呼籲決策者提高社群媒體的安全標準，敦促科技公司負責任地評估產品對兒童的影響，並與研究人員共享資料。

莫西還建議父母規定在家不能使用科技產品的區域，鼓勵面對面的交流，並以身作則，用健康、負責任的網路行為來教育孩子。

© 2023 AFP