貨車撞白宮旁護欄 19歲男被控意圖行刺總統

（法新社華盛頓23日電） 美國警方今天表示，一名19歲男子昨晚開着U-HAUL搬運貨車衝撞白宮附近護欄，警方在車上搜出納粹旗幟，目前這名男子已被逮捕，並遭控試圖刺殺或傷害美國總統拜登。

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（法新社華盛頓23日電） 美國警方今天表示，一名19歲男子昨晚開着U-HAUL搬運貨車衝撞白宮附近護欄，警方在車上搜出納粹旗幟，目前這名男子已被逮捕，並遭控試圖刺殺或傷害美國總統拜登。