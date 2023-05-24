貨車撞白宮旁護欄 19歲男被控意圖行刺總統
（法新社華盛頓23日電） 美國警方今天表示，一名19歲男子昨晚開着U-HAUL搬運貨車衝撞白宮附近護欄，警方在車上搜出納粹旗幟，目前這名男子已被逮捕，並遭控試圖刺殺或傷害美國總統拜登。
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（法新社華盛頓23日電） 美國警方今天表示，一名19歲男子昨晚開着U-HAUL搬運貨車衝撞白宮附近護欄，警方在車上搜出納粹旗幟，目前這名男子已被逮捕，並遭控試圖刺殺或傷害美國總統拜登。
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美國公園警察（U.S. Park Police）說，這名司機於當地時間昨晚近10時，駕車撞到拉法葉廣場（Lafayette Square）外的護欄，沒有造成人員受傷。
電視畫面顯示，警方在貨車上搜出一條紅黑相間的納粹萬字圖案（swastika）旗幟。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天上午聽取這起事件相關簡報，「他對於昨晚無人受傷表示欣慰，並感謝警方及執法人員如此迅速做出反應」。
公園警方今天在聲明中表示，已確認這名貨車司機是今年19歲的坎杜拉（Sai Varshith Kandula），他來自美國密蘇里州（Missouri）的徹斯特菲（Chesterfield）。
聲明指出，坎杜拉被控犯下「使用危險武器攻擊、魯莽駕駛機動車輛，威脅要殺害/綁架/傷害總統、副總統或其家庭成員，以及破壞聯邦財產和非法侵入」。
美國福斯新聞（Fox News）地方台報導指出，附近一間飯店的客人稱，他們在事發過後被要求撤離。
該台一名記者發布的現場影片顯示，有個機器人正在搜索貨車的載貨區域。
© 2023 AFP