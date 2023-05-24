2023全球奴役指數：北韓現代奴役情性最嚴重

（法新社倫敦24日電） 根據今天發表的「2023全球奴役指數」（2023 Global Slavery Index），北韓是世上現代奴役情況最嚴重的國家。

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由人權慈善機構「自由行」（Walk Free）彙整的這份報告，將現代奴役定義為包含「強迫勞動、逼婚或奴役婚姻、抵債、強迫商業性剝削、人口販運、類奴役行為，以及販賣和剝削兒童」。

奴役的核心原則涉及「系統性地剝奪一個人的自由」，無論是接受或拒絕勞動的權利也好，還是決定是否結婚、何時結婚、與誰結婚的自由也好。

根據這份報告，就上述標準來看，封閉專制的北韓現代奴役情形最普遍，平均每千人中就有104.6人遭到奴役，其次是厄利垂亞90.3人和茅利塔尼亞32人；茅利塔尼亞於1981年成為全世界最後一個讓世襲奴役成為非法行為的國家。

全球現代奴役情形最普遍的10國都有若干共同的特徵，包括「有限的公民自由和人權保障」。

其中許多國家處於經歷衝突或政治不穩定的「動蕩」地區，或是擁有難民或移工等大量「弱勢群體」。

奴役情況最猖獗的10個國家還包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及科威特，這3國的移工勞動權益受到「外勞擔保制度」（Kafala system）限制；其餘還包括「收容數以百萬計敘利亞難民」的土耳其，以及塔吉克、俄羅斯和阿富汗。

© 2023 AFP