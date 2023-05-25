伊朗新型彈道飛彈 射程2000公里

（法新社德黑蘭25日電） 伊朗國防部今天公布一種新型彈道飛彈，射程2000公里，能夠攜帶重達一噸以上的彈頭。

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新型凱巴飛彈（Kheibar）是伊朗目前射程最遠的柯蘭沙爾飛彈（Khorramshahr）最新版本。

伊朗國防部長阿什蒂亞尼（Mohammad-Reza Ashtiani）說，這種飛彈亮相是「向我們的朋友和正在對抗支配體系路上的國家提供全面支持」行動的一環。

國營伊朗通訊社（IRNA）報導，凱巴飛彈是「液體燃料飛彈，射程2000公里，可掛載1500公斤彈頭」。

凱巴飛彈名稱源自於當今沙烏地阿拉伯境內的海拜爾鎮（Khaybar），這個城鎮因為7世紀一場決定性戰役而聞名，當時先知穆罕默德的軍隊擊敗成千上萬猶太居民。

根據國營媒體報導，這種高機動性戰術飛彈的速度「在大氣層外可以達到16馬赫，在大氣層內可以達到8馬赫」。

伊朗公開新型彈道飛彈之際，以色列和巴勒斯坦衝突的緊張局勢加劇，脆弱的加薩（Gaza）停火協議剛過10天。這個協議結束以色列與伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）之間為期5天的跨境衝突。

© 2023 AFP