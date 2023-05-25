佛州州長加入總統戰局 矢言讓美國再起

（法新社華盛頓24日電） 美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天正式宣布投入2024年總統大選，矢言「引領我們的偉大美國再起」。

（法新社華盛頓24日電） 美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天正式宣布投入2024年總統大選，矢言「引領我們的偉大美國再起」。

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迪尚特在上傳社群媒體推特（Twitter）的影片說：「我是迪尚特，我已投入總統大選，要引領我們的偉大美國再起。」

44歲的迪尚特稍早向美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）遞交相關文件後，發起推特直播，與這個平台身價億萬的老闆馬斯克（Elon Musk）暢談，未料卻因技術問題而出現延誤。

在超過40萬人試着聆聽之下，這場Twitter音訊空間（Twitter Spaces）對話最初無法順利發起，迪尚特後來終於加入。

音檔可聽到馬斯克說：「上線的人太多，導致伺服器有些吃緊。」他接著說：「我們正在重新配置伺服器容量來應付負載，真的很瘋狂。」

迪尚特透過推特宣布參選，給了他接觸馬斯克1.4億追隨着的寶貴管道，而這當中不少是前總統川普的基本盤，另有一大部分是溫和派選民。迪尚特若想贏得共和黨總統提名，就必須爭取這些選民的支持。

然而，他宣布參選的時機正逢自身支持度因一連串政策失誤而出現下滑，讓外界擔憂他是否已準備好迎戰川普。

他最大的挑戰是如何縮小自己與川普民調上的差距。川普即便遭偽造商業紀錄重罪起訴，且在紐約一場性侵民事案遭判有罪，目前仍遙遙領先。

© 2023 AFP