俄羅斯盼艾爾段大勝 俄烏、敘利亞、北約議題是關鍵

（法新社莫斯科25日電） 土耳其總統大選28日進行決選，觀察人士指出，俄羅斯當局期盼執政20年的總統艾爾段大勝。土耳其新總統將對俄烏戰爭、克里姆林宮與北約僵局等與莫斯科利害攸關議題具影響力。

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69歲艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）統治土耳其20年，儘管民調顯示他的支持度落後74歲對手、最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），但他仍在本月稍早的首輪投票中領頭。

克里姆林宮與艾爾段交手的經驗豐富，他在過去20年中與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）密切合作，基里達歐魯近期則指責莫斯科當局干預土國大選。

一名曾經派駐土耳其和俄國的西方外交官告訴法新社，5月14日的首輪投票結果「肯定令俄國鬆了口氣」。

艾爾段和蒲亭在多年合作中建立起密切關係，儘管兩國在中東及高加索地區前蘇聯加盟共和國的衝突中分別支持敵對陣營。

艾爾段最近接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，也曾稱許他與蒲亭的「特殊關係」，強調「俄國和土耳其在每個可能的領域都需要對方」。

莫斯科和安卡拉當局都對西方主宰世界軍事、政治和經濟抱持懷疑態度，蒲亭和艾爾段因而將彼此視為可靠的合作夥伴。

獨立政治分析師杜布諾夫（Arkady Dubnov）告訴法新社：「他們在政治心態、作風以及和外界的關係方面都極為相似。」他表示，兩人都「發自內心厭惡西方國家的自由主義價值觀」。

接受法新社採訪的西方外交官指出，蒲亭和艾爾段的關係相當務實。

這名不願透露姓名的外交官說：「他們非常善於切割：擱置歧見、利益一致就合作…艾爾段和蒲亭之間沒有『兄弟情誼』，純屬交易性質。」中央社（翻譯）

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