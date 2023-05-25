川粉闖眾院議長辦公室翹腳拍照 判4年半
（法新社華盛頓24日電） 2021年美國國會大廈之亂時，一名阿肯色州男子闖入聯邦眾議院議長裴洛西辦公室，還把腳翹在裴洛西的桌上拍照。今天判刑結果出爐，這名男子遭判處4年半徒刑。
發表時間： 更改時間：
2 分鐘
（法新社華盛頓24日電） 2021年美國國會大廈之亂時，一名阿肯色州男子闖入聯邦眾議院議長裴洛西辦公室，還把腳翹在裴洛西的桌上拍照。今天判刑結果出爐，這名男子遭判處4年半徒刑。
廣告
63歲的巴奈特（Richard Barnett）被法新社攝影記者拍到，靠在椅子上，腳翹在民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公桌上。
這張照片成為2021年1月6日美國國會大廈暴動的標誌性照片之一。
巴奈特當時加入時任總統川普支持者行列，強行闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選。
華盛頓陪審團1月以8項罪名判定巴奈特有罪，包括妨礙國會對選舉的認證、非法進入國會大廈以及使用危險武器擾亂秩序。
檢察官求處7年徒刑。
檢察官在量刑備忘錄中說，巴奈特沒有悔意，還出售「在議長辦公室的親筆簽名照片，試圖從他的惡名和犯罪行為中獲利」。
法庭文件描述巴奈特為挺川普極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的支持者。
© 2023 AFP