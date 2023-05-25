川粉闖眾院議長辦公室翹腳拍照 判4年半

（法新社華盛頓24日電） 2021年美國國會大廈之亂時，一名阿肯色州男子闖入聯邦眾議院議長裴洛西辦公室，還把腳翹在裴洛西的桌上拍照。今天判刑結果出爐，這名男子遭判處4年半徒刑。

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（法新社華盛頓24日電） 2021年美國國會大廈之亂時，一名阿肯色州男子闖入聯邦眾議院議長裴洛西辦公室，還把腳翹在裴洛西的桌上拍照。今天判刑結果出爐，這名男子遭判處4年半徒刑。