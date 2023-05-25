德州小學槍擊慘案周年 拜登哽咽籲管制槍枝立法

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登今天在紀念德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）小學槍擊慘案周年一度哽咽表示，大規模槍擊事件已在美國各地蔓延開來；他再度呼籲國會通過立法管制槍枝。

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登今天在紀念德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）小學槍擊慘案周年一度哽咽表示，大規模槍擊事件已在美國各地蔓延開來；他再度呼籲國會通過立法管制槍枝。

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在白宮舉行的紀念儀式上，拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）在21根白色蠟燭前，明顯地強忍淚水。21根蠟燭代表在德州洛伯小學（Robb Elementary Schoo）遇害的19名孩童和兩名學校工作人員。

拜登哽咽地說，周年紀念對「破碎的」家庭來說是「非常艱難的一天」。

在簡短的電視轉播談話中，拜登重申他經常敦促國會通過「常識性槍枝法」，以規範取得火力強大武器。

拜登說，這應該包括對槍枝購買人進行全面背景調查，且槍枝製造商不應再有法律責任豁免權。

拜登再次呼籲，應禁止惡名昭着的AR-15步槍。這種軍用式步槍在合法擁槍群體中十分受歡迎，但也是大規模槍擊事件的武器選擇。

法新社報導，多年來共和黨國會議員一直抵制訂新法。他們稱，即便是流血事件倍數增加，不受限制的擁槍權受到憲法保障。

拜登指出，槍擊事件已成為美國兒童死亡的最大原因。 他說，單是去年就發生了650起重大槍擊事件。

他說：「吉兒和我忍不住想，太多的學校、太多的日常場所，已經成為美國社區中的殺戮場地。在每個地方，我們都聽到同樣的聲音：做些事吧，看在上帝的份上請做點什麼！」

拜登最後為失去摯愛的人祈禱，讓他們能找到安慰，讓他們能「將日子過下去」。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP