拜登將提名布朗任參謀首長聯席會議主席

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登明天將提名非裔空軍上將布朗（Charles Brown）接替參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的職務，擔任美國軍方位階最高官員。

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登明天將提名非裔空軍上將布朗（Charles Brown）接替參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的職務，擔任美國軍方位階最高官員。

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布朗可望成為繼鮑爾（Colin Powell）1989年到1993年擔任參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席後，第2位肩負這項重責大任的非裔軍官。

白宮透過聲明表示，將在玫瑰花園（Rose Garden）的儀式上提名布朗接替密利。密利的任期將於今年9月屆滿。

布朗仍須取得美國聯邦參議院確認才能接替密利。密利從2019年起擔任參謀首長聯席會議主席。

但布朗恐怕還需要等上一段時間才能獲得確認，因為共和黨籍參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）以反對國防部針對生殖健康照護的政策為由，擱置了約200名高階軍事人員的任命案。

© 2023 AFP