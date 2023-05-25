時隔近5年 加拿大與沙烏地恢復外交關係

（法新社渥太華/利雅德24日電） 加拿大和沙烏地阿拉伯今天宣布，兩國同意全面恢復外交關係，重新任命大使。兩國2018年一場傷及雙邊關係和貿易的爭端就此告終。

（法新社渥太華/利雅德24日電） 加拿大和沙烏地阿拉伯今天宣布，兩國同意全面恢復外交關係，重新任命大使。兩國2018年一場傷及雙邊關係和貿易的爭端就此告終。

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根據加拿大和沙國的聲明，兩國全面恢復外交關係的決定，是去年11月在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）討論之後作成的。

沙國外交部聲明指出：「已決定與加拿大的外交關係恢復到以前的狀態。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，兩國將「重新任命大使」。加國外交部聲明說，林托（Jean-Phillipe Linteau）為新任加拿大駐沙國大使。

兩國的爭端發生在沙烏地異議記者、「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年10月遇害之前。加國駐利雅德大使館當年8月以阿拉伯文在社群網站推特（Twitter）貼文，敦促沙國立即釋遭羈押的女權運動人士。

這促使沙國政府召回沙烏地駐加拿大大使，並驅逐加拿大駐沙烏地大使。沙烏地政府也凍結所有新的貿易往來。

根據官方數據，2021年，沙烏地阿拉伯是加拿大在中東最大的出口市場，總額達16.5億美元；進口則為24億美元，加拿大來自沙國的進口幾乎都是石油和石化產品；加拿大對沙國出口有80%以上是運輸設備。

俄國全面入侵烏克蘭後，石油市場發生重大轉變，沙國王儲試圖在依賴石油的世界中，以其能源大國身分重塑沙國在中東地區的強權地位。沙國與加拿大之間關係也在此際正常化。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP