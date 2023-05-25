玻利維亞天主教會坦言 曾對性侵受害孩童充耳不聞

（法新社拉巴斯24日電） 玻利維亞天主教教會今天承認，在一起涉及數十位孩童的性侵害新醜聞中，教會對於戀童癖神父的受害者痛苦「充耳不聞」。

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玻利維亞近來傳出一則震撼消息，西班牙神父佩德拉哈斯（Alfonso Pedrajas）個人日記被發現有性侵害自白。佩德拉哈斯曾在玻利維亞從事神職相關工作長達數十年，他已於2009年因癌症去世。

耶穌會神父佩德拉哈斯在他存於筆記型電腦的日誌中寫道，他已經「對很多人造成傷害…太多了」，後面接着數字85和一個問號。

佩德拉哈斯也寫道，有高階神職人員知悉他的罪行卻保持沉默。

佩德拉哈斯在1971年來到玻利維亞，並在這個國家的各地方擔任教師。

大多數被指控的性侵害行為，發生在玻利維亞中部柯加邦巴市（Cochabamba）的聖若望二十三世（Juan XXIII）寄宿學校，這是一間為鄉村地區貧困孩童所設立的學校。

佩德拉哈斯家族一位成員將他的日記交給了西班牙「國家報」（El Pais），國家報在上個月報導刊登出這則驚人消息。 這使玻利維亞檢方針對佩德拉哈斯和其他3位來自西班牙的神父展開至少8起案件的調查。這4位神父都已去世，但還有其他被指控的神職人員仍然在世。

玻利維亞主教會議（Bolivian Episcopal Conference）秘書長阿拉納（Giovani Arana）今天在一篇聲明中表示：「受害者沒有獲得應得的保護和照顧，教會反而對他們的痛苦充耳不聞。」

阿拉納還說：「我們直接或間接參與，對於無辜性侵受害者造成的深刻痛苦。」

玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）22日致函給天主教教宗方濟各（Pope Francis），要求提供天主教神父在玻利維亞犯下性侵害罪行的任何相關資料。

阿拉納表示，教宗的性犯罪首席調查員、西班牙神父貝托梅烏（Jordi Bertomeu）為調查此事件已經抵達玻利維亞。

© 2023 AFP