韓國太空火箭世界號 將於25日傍晚第3度試射

（法新社首爾25日電） 韓國自製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）原定昨天傍晚進行第3次試射，但因技術性問題臨時取消。韓國科學技術資訊通信部表示，預計今天傍晚6時24分進行第3次試射。

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根據韓國官員說法，世界號昨天遇到的問題已於今天上午解決，並稱世界號目前已經能進行試射。

韓國科學技術資訊通信部副部長吳泰錫表示：「科學技術資訊通信部最終決定繼續執行發射操作程序，目標於（當地時間）今天傍晚6時24分發射升空。」

這枚長度超過47公尺、重量約200公噸的三節火箭，將從韓國南部沿海地區的羅老宇航中心（Naro Space Center）發射。

科學技術資訊通信部指出，這次世界號的頂部將搭載8顆工作衛星，其中包括一顆「商業級衛星」。

韓國航空宇宙研究院（KARI）世界號火箭計畫負責人稍早告訴記者：「第3次試射目的在於把肩負觀測任務的國產衛星送進目標軌道。」

世界號是韓國首次完全自主研製的運載火箭，已在2021、2022年分別進行兩次試射，首次試射因固定裝置鬆脫、管線變形而失敗，去年6月第2次試射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道。

© 2023 AFP