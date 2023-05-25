颱風瑪娃侵襲關島 原本的叢林變成牙籤

（法新社洛杉磯25日電） 颱風瑪娃侵襲關島，激起強大風浪，造成電力中斷、建築物淹水。氣象預報員說，颱風今天離開後，滿目瘡痍的災情宛如電影「龍捲風」場景。

（法新社洛杉磯25日電） 颱風瑪娃侵襲關島，激起強大風浪，造成電力中斷、建築物淹水。氣象預報員說，颱風今天離開後，滿目瘡痍的災情宛如電影「龍捲風」場景。

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關島有17萬居民，是美國的重要軍事前哨。法新社報導，關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）準備在條件許可時視察災情。

根據今天發布的聲明，古蕾露和民防組織將在瑪娃侵襲後查看「任何重大損失或受阻道路」，「由於關島一夜之間遭受颱風全面襲擊，災後評估將有助於確定可能的損失」。

美國國家氣象局（US National Weather Service）資料顯示，瑪娃的風速高達每小時225公里，帶來9公尺高的巨浪，但目前沒有死亡或受傷通報。

氣象局表示，瑪娃現在是「超級颱風」，預測模型顯示它正朝台灣或菲律賓前進。

關島都喜天麗度假酒店（Dusit Thani Guam Resort）櫃檯服務員服部（Casey Hattori）說，即使用木板和水泥袋堵住前門，大廳還是有約30公分深的積水。在這棟30層樓高的飯店外，許多樹木在狂風中折斷。

服部告訴法新社：「我聽到牆壁搖晃的聲音，風超級大，能聽到風從門縫吹進來的呼嘯聲。」她說，受驚的遊客從淹水的房間疏散到6樓大廳。

社群媒體上的照片顯示，強風將樹木連根拔起，捲走車輛，掀翻屋頂，到處都是碎片。

關島電力局表示，今天有數萬戶民宅停電，但已全力阻止全面斷電。

氣象預報員今早說明最新消息時說：「隨着陽光初露，我們醒來看到整個關島都呈現令人相當不安的景象。往門外看，原本的叢林好似牙籤，就像電影『龍捲風』（Twister）的場景，樹木東倒西歪。」

© 2023 AFP