馬斯克主持迪尚特參選發布會 迎接推特新時代

（法新社舊金山24日電） 推特執行長馬斯克透過主持美國共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特的參選總統發布會，挑戰福斯新聞（Fox News）的地位。但是馬斯克的右翼轉向能否成為推特的致勝法寶，有待商榷。

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在共和黨2024年總統候選人提名之爭中，前總統川普目前民調大幅領先，迪尚特（Ron DeSantis）被認為是川普的最大對手，如今迪尚特與馬斯克（Elon Musk）的推特（Twitter）合作，引起轟動。

福斯新聞開除當家主播卡爾森（Tucker Carlson）後，卡爾森表示將把自己的節目搬上推特；保守派新聞網站「每日連線」（Daily Wire）也表示將在推特上傳所有影片和podcast節目；迪尚特今天也不落人後，選擇在推特宣布投入選戰。

佛羅里達大學研究媒體的助理教授賽樂帕克（Andrew Selepak）說：「你必須吸引人們使用平台，必須讓他們在平台上花時間，必須讓他們每天多次回到平台。」

「對馬斯克來說，他必須找到大牌用戶，讓他們來到推特創作內容。」

但問題在於，馬斯克愈來愈將自己局限於右翼勢力，這可能會嚇跑一大批願意付費在推特刊登廣告的廣告主。

賽樂帕克說：「如果它（推特）成為一個完全右傾的平台，那麼沒錯，你會失去觀眾，也會失去廣告。」

馬斯克受到兩股矛盾的力量拉扯。他以440億美元收購推特，一方面他希望這筆投資能回本，而要做到這一點，他將必須留住廣告主。但另一方面，馬斯克希望能保持本色，做獨一無二的自己。

在最近一次受訪中，當被問到是否想過他在網上不受控制的行為、會為業務帶來不良後果時，馬斯克顯然被激怒，並回答說：「我不在乎！」

© 2023 AFP