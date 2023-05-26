季辛吉慶百歲大壽 外交成就評價兩極

（法新社華盛頓26日電） 美國外交教父、前國務卿季辛吉的名諱已經成為美國外交同義詞，華府菁英祝賀他明天百歲華誕的同時，也有人因這位無情的冷戰戰士從未面臨究責而內心翻騰。

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季辛吉（Henry Kissinger）曾任美國前總統尼克森（Richard Nixon）與福特（Gerald Ford）的國務卿和國家安全顧問，從對共產中國敞開大門，到策畫越戰終局，再到毫無歉意支持反蘇聯的獨裁者，他發揮的影響力前所未見而且後無來者。

學者出身的季辛吉戴着厚厚眼鏡，濃厚書卷氣有着極高辨識度。他帶着母語德語口音，言談機智，音調卻沒有抑揚頓挫。儘管如此，即便是最嚴厲批評者也不得不折服於他的天賦才智。

季辛吉主張現實政治，冷酷尖酸地捍衛着權力和國家利益。1977年卸任後，在繼任者宣揚道德主義之際，他基本上已經失寵，但他本人卻可以說依舊聲譽崇隆。

百歲生日前，季辛吉在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）午餐會上吹蠟燭慶生。他出身的猶太裔家庭逃離納粹德國落腳於此，季辛吉在當地長大。

在百歲生日宴上，季辛吉顯示自己的世界觀沒有改變，他警告美國要保持在「切身利益」範圍之內。他告訴在場賓客：「我們必須永遠夠強大，才能抵抗任何壓力。」

與大多數美國決策者的觀點相反，季辛吉力主俄羅斯已經蒙受戰略挫敗，呼籲趁勢對莫斯科施展外交以促成烏克蘭停火。

然而，對許多人來說，季辛吉不過是一名沒有遭到起訴的戰犯，因為他把越戰擴大到柬埔寨和寮國、支持智利和阿根廷的軍事政變、放行印尼1975年對東帝汶的血腥入侵，並對巴基斯坦在1971年孟加拉國獨立戰爭期間的大規模暴行視而不見。

曾為包括智利獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）的受害人在內人士打官司的資深人權律師布羅迪（Reed Kalman Brody）指出：「對我而言，無庸置疑，他的政策造成了數十萬人死亡，並且摧毀許多國家的民主。」

「他竟能夠脫身，我對此感到困惑。」

布羅迪表示，將有一宗有關東帝汶的具影響力法律案件，季辛吉在本案中不僅批准入侵，而且確保美國武器繼續流向印尼軍方。

布羅迪還提出一段錄音，內容是季辛吉告訴尼克森，已下令空軍在柬埔寨轟炸「任何移動的東西」。無差別轟炸平民屬戰爭罪行。

已故作家希欽斯（Christopher Hitchens）曾出書呼籲審判季辛吉，理由包括他默許土耳其1974年入侵賽普勒斯。

季辛吉1973年和北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）共同成為諾貝爾和平獎得主，藉以表彰他們談判越南停火的貢獻。但是黎德壽拒絕接受這個引發爭議的和平獎。

曾出書談季辛吉的美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）歷史學家艾森柏格（Carolyn Eisenberg）說：「諷刺的是，他因締造和平而名垂青史，但是他一直都在造成戰爭升級，不只在越南，在柬埔寨和寮國也一樣。」

© 2023 AFP