德俄關係緊張 蕭茲盼適當時機與蒲亭通話

（法新社柏林26日電） 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，他計畫在「適當時機」與俄羅斯總統蒲亭通話。德俄兩國關係自俄烏戰爭開打後近乎破裂，蕭茲有可能藉此與俄羅斯恢復聯繫。

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根據「科隆廣訊報」（Koelner Stadt-Anzeiger）今天刊登的訪談內容，蕭茲受訪時說：「我上次打電話已有一段時間了。不過，我打算在適當時機再度與蒲亭（Vladimir Putin）通話。」

這兩位領導人上一次通話是在去年12月初。在長達1個小時的通話中，蕭茲敦促蒲亭自烏克蘭撤出俄軍，蒲亭則指控西方奉行「毀滅性」政策。

自那之後，莫斯科與柏林之間的緊張關係一再升高，俄羅斯特別不滿蕭茲政府於今年1月允許向烏克蘭運送德制重型戰車。

蕭茲受訪時堅稱他的目標仍是「積極支持烏克蘭」，但「同時防止北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯爆發直接衝突」。

他說：「絕對不要單獨行事，而是要與我們的朋友和盟國密切協調。」

被詢及透過談判停止俄烏衝突的可能性時，蕭茲說蒲亭必須了解這場戰爭無法透過「勉強達成某種脆弱的和平局面」來結束。

他說：「例如，把目前的前線變成俄羅斯與烏克蘭之間的『邊界』。相反地，這是關乎公正的和平，而先決條件是俄羅斯撤軍。」

莫斯科去年2月揮軍全面入侵烏克蘭後，俄羅斯與德國的關係降至冰點。侵烏行動與莫斯科削減供應歐洲的天然氣，對德國造成特別嚴重的衝擊，因為德國仰賴較平價的俄羅斯能源，來為其經濟提供動力。

這場衝突促使德國放棄一向奉行的和平主義立場，柏林當局接二連三運送武器協助基輔對抗莫斯科。

© 2023 AFP