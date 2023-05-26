拜登提名非裔空軍將領任軍事首長 贊他大無畏

（法新社華盛頓25日電） 美國總統拜登今天正式提名非裔空軍上將布朗（Charles Brown）為參謀首長聯席會議主席，稱讚他不僅曾從戰機彈射到沼澤仍倖存下來，更是對抗種族歧視的英雄。

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法新社報導，布朗的人事案若獲得聯邦參議院確認，將接替陸軍上將密利（Mark Milley），成為拜登的高階軍事顧問。

布朗是美國史上第2位被提名擔任這項要職的非裔男性，他的提名獲確認後，將與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）共同為國效力，也將是首度同時由非裔美國人出任美國兩個最高軍事職位。

拜登在白宮玫瑰花園（Rose Garden）的提名儀式中談到布朗的軍人家庭時說：「布朗將軍是一位勇士，出自驕傲的勇士血統。」

布朗的飛行經驗豐富，擁有3000小時飛行時數，其中130小時是在作戰狀態。拜登表示，布朗「清楚身處激戰意味着什麼，也知道如何保持冷靜」。

拜登說，作為五角大廈軍事首長，布朗將致力「維持一支能夠嚇阻和擊敗任何潛在威脅的作戰部隊」，「我們還必須處理與中國的競爭，並因應（俄羅斯）在歐洲再次發動侵略的現實」。

拜登還說，布朗也將領導一個「從人工智慧到3D（三維）列印等新興科技都可能從根本上改變衝突性質」的時代。

拜登說，布朗先前作證時提到他「親身經歷種族歧視的經驗，以及他對我們國家的熱愛」，這需要「大無畏」的精神才能挺身直言。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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