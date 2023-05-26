美國海軍調查 發現海豹突擊隊訓練存在重大問題

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（法新社華盛頓25日電）美國海軍今天公布的一項調查發現，海豹突擊隊成員的訓練異常艱苦，令人擔憂。

這項調查是在2022年2月海豹突擊隊學員穆倫（Seaman Kyle Mullen）在訓練期間死亡後發起的，結果發現「多重體系失靈，導致許多學員面臨嚴重受傷的高風險。」

報告中指出領導層監督不足、缺乏風險評估、醫療系統「沒有經過培訓、組織、整合或演練以確保持續有效的醫療監測或護理」，還有使用提高訓練表現的藥物等問題。

調查發現，穆倫在完成「地獄周」後死亡，最終診斷為肺炎。地獄周期間，學員在剝奪睡眠的情況下被操到身體極限，穆倫同梯的其他成員也都住進醫院。

穆倫和其他同班成員在「地獄周」期間因呼吸系統問題接受醫療，但相關情況卻未提供給體檢診所。

穆倫在軍營里受到「未接受醫療或急救培訓的菜鳥值班人員」看管，在穆倫情況惡化時只有一名值班人員打過電話給當班醫官。

醫官表示若穆倫「身體狀況不佳」可以馬上去醫院，但因當天早上所有受訓學員要接受評估，穆倫自己也一再拒絕就醫。

醫務人員表示，如果學員「身體狀況不佳」，他可以去醫院，但所有候選人都將在早上接受評估，但馬倫一再拒絕這樣做。

這份調查也深入探究學員為通過海豹突擊隊訓練而使用類固醇和類似禁藥的長年問題。調查報告建議對藥物應進行更強而有力的檢測，但美國海軍與軍方的相關作為始終牛步化；報告也建議加強教育現役人員，勸他們別用藥物。

海豹突擊隊（SEAL）是英文Sea（海）、Air（空）、Land（陸）的首字縮寫，他們經常執行最危險和最傳奇的突襲行動，包括2011年5月在巴基斯坦擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）領導人賓拉登（Osama bin Laden）。

© 2023 AFP