美軍首長：俄羅斯不會在烏克蘭獲得軍事勝利

（法新社華盛頓25日電） 美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天指出，俄羅斯不會在烏克蘭獲得軍事勝利，但也語帶保守稱基輔不太可能在短期內將所有俄軍趕出烏克蘭。

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法新社報導，密利說法強調了烏克蘭戰爭將拖延下去的預測，且俄烏雙方都無法取得顯着勝利，目前也沒有協商進行。

密利與數十個支持烏克蘭的國家舉行視訊會議後告訴記者：「這場戰爭，在軍事上，將不會由俄羅斯獲得勝利。就是不會。」

密利表示，俄羅斯包括推翻基輔政府等最初戰略目標，「在軍事上不會達成，這些目標不會達成」。

但是他說，目前有數十萬俄軍在烏克蘭，這讓基輔不太可能「在近期內」達成奪回所有領土的目標。

「這意味着戰鬥將持續下去，它將是血腥、艱困的。且在某一時刻，雙方不是談判和解，就是將得出軍事結論。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，支援烏克蘭的國家目前總共已提供約650億美元安全援助。

白宮上周表示，華府已一改之前不情願的態度，將支援提供烏克蘭F-16系列等先進戰機。

與密利一起，奧斯汀指出，支持烏克蘭的國家「討論訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16等第4代戰機的計畫」，還表示「計畫和執行這項培訓將是一項重要任務」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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