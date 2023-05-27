俄外長晤中國特使 稱烏克蘭及歐美是和談嚴重阻礙

（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天告訴中國政府歐亞事務特別代表李輝，要恢復和談存在「嚴重阻礙」，並歸罪於烏克蘭和西方國家。

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俄國外交部表示：「俄國外交部長重申莫斯科當局允諾要透過政治外交解決衝突，並稱烏克蘭及他們的西方國家顧問在恢復和平談判方面造成嚴重阻礙。」

拉夫羅夫會晤李輝時，還讚許北京當局在烏克蘭問題上的「和諧」立場。

中國雖自稱在俄烏戰爭中位處中立陣營，但中國因拒絕譴責莫斯科當局的軍事進攻而備受抨擊。

俄國外交部表示：「雙方表明願進一步加強俄中外交政策合作，始終致力維護地區乃至全球的和平與穩定。」

莫斯科當局表示，李輝另也會晤拉夫羅夫的副手格魯金（Mikhail Galuzin）及魯登科（Andrei Rudenko）。

俄國外交部提及格魯金和李輝的會談時提到：「兩人也對於北大西洋公約組織（NATO）國家日益涉入烏克蘭衝突，（以及）他們將烏克蘭軍事化的行為所衍生的危險後果表示擔憂。」

李輝本月稍早曾在烏克蘭首都基輔會晤烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。李輝說：「化解危機沒有特效藥。」

© 2023 AFP