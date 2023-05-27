俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部診所 增至2死30傷

（法新社基輔26日電） 烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈今天上午擊中烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一間醫療診所，死傷數增至2死30傷，其中包括2名兒童。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天發布一段影片，畫面中建築物的屋頂已被炸毀，窗戶里正冒出陣陣濃煙。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）在通訊軟體Telegram發文寫道：「目前已有30名受害者，包括2名兒童。另有3人可能到過診所，但目前無法取得聯繫。」

賴薩克說，傷者包括2名分別為3歲及6歲的男孩，他們與其他19人一起被送往醫院。

他表示，飛彈擊中一處有醫療及獸醫診所和高樓建築的住宅區。他談到其中一名受害者時表示：「有一名69歲男子喪生。俄國恐怖分子的飛彈攻擊這座城市時，他恰巧路過。」

他還指出，另一具男性遺體在一所獸醫診所的廢墟里被發現。

澤倫斯基表示，攻擊民用醫療機構「再次證實俄國恐怖分子已違背一切人道與正直」。

澤倫斯基的妻子歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）在推特（Twitter）發文表示，這次攻擊展現了「恐怖的冷酷程度」。

© 2023 AFP