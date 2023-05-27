喬治亞人不滿恢復與俄羅斯飛航 蒲亭：他們瘋了

（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯與喬治亞於2019年中斷航空往來，直到上周才恢復，但有一群喬治亞人民在機場外抗議。俄羅斯總統蒲亭今天說，他本以為大家會感激，很訝異出現示威。

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一架俄羅斯客機上周降落在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）的機場，是2019年以來首見，但有數十名喬治亞人在機場外抗議。他們手裡的標語牌寫着「不歡迎你們」、「俄羅斯是恐怖主義國家」。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，戰事如今邁入第2年，俄國在西方世界愈來愈孤立，而喬治亞立場較傾向西方。

蒲亭（Vladimir Putin）在一場與商界人士的會談上說：「說真的，他們的反應太讓我驚訝了。我以為大家會說『好吧，那就謝了，這是好事』，但沒有，在這件事上出現了令人完全無法理解的不滿。」

蒲亭還說：「從我們的角度來看，我覺得他們瘋了，根本搞不清楚事情的原委。」

俄羅斯2008年與喬治亞交戰，時間雖短卻很慘烈，喬治亞的反俄情緒至今仍難磨滅。為回應特比利西的反俄運動，俄羅斯2019年禁止與喬治亞之間的航空旅行。

但蒲亭本月出乎意料取消這項禁令，還對喬治亞公民實施90天免簽證措施。

蒲亭今天說，他的理解是，喬治亞領導階層「一再」要求俄羅斯取消航空禁令、實施免簽措施。

但他也說，俄國不會介入，因為「喬治亞國內的狀況不關我們的事」，喬治亞人民應該自己決定國家未來的方向。

有愈來愈多人指控喬治亞當局在多年與俄羅斯的緊張關係之後，暗地與俄國政府合作。喬治亞政府則堅稱，維持與俄國的經濟往來勢不可免。

© 2023 AFP