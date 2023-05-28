俄羅斯出動54架無人機 對基輔發動開戰來最重大攻擊

（法新社基輔28日電） 烏克蘭軍事當局說，俄羅斯從昨晚到今晨一夜之間出動創紀錄的54架無人機攻擊首都基輔等地，是去年2月入侵以來對基輔「最重大的」無人機攻擊行動，但這些無人機大都被擊毀。

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俄羅斯發射的54架無人機中，有40架以基輔為目標，造成2人死亡、3人受傷。

烏克蘭空軍今天在社群媒體Telegram貼文表示：「（俄羅斯）總共發射創紀錄的54架炸彈無人機。」

地區軍事管理局在Telegram說：「這是自2022年2月開始全面入侵以來，對首都進行的最重大無人機攻擊。」

這次無人機攻擊「分好幾波進行，空襲警報持續5個多小時」！

地區軍事管理局說：「根據初步報告，基輔上空有40多架俄羅斯無人機遭到防空系統摧毀。」

無人機被摧毀後，「有些碎片落在首都高洛西夫斯基地區（Golosiivskii）的1棟7層樓建築上」，造成1人死亡和1人受傷。

地區軍事管理局說，一處倉庫區發生大火，火焰衝上1000公尺高空，也造成1人受傷。

基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）說，索倫米安斯基地區（Solomianskii）也有1名41歲男子死亡，1名35歲的女性受傷住院。

當局說，這是俄羅斯本月第14次以無人機攻擊基輔。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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