塞爾維亞槍案引怒火 民眾連續4周末聚首都抗議

（法新社貝爾格勒27日電） 塞爾維亞連續發生兩起槍擊案造成18人死亡、其中一半是兒童之後，數以萬計民眾今天在首都貝爾格勒（Belgrade）舉行第4場每周一次的反政府抗議活動。

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示威者無畏大雨，手持鮮花，包圍了國營 塞爾維亞國家電視台（RTS）的大樓，要求行政高層和編輯部主管下台。

「塞爾維亞反對暴力」抗議活動已升高成為自20多年前廣泛示威導致強人米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）下台以來，規模最大的集會。

他們對執政黨益發不滿。抗議者表示，這都是政府和他們控制的媒體機構煽動的暴力文化。

40歲的瓦倫特（Dusan Valent）告訴法新社：「我來這裡是因為我受夠了謊言和貪腐。在人們意識到這有可能、我們確實有選擇之前，這裡什麼都不會改變。」

抗議活動是在5月初造成18人死亡、數人受傷的大規模槍擊事件後成形的。

死者中有9人是貝爾格勒一所小學的學生，他們被一名 13歲的學生槍殺。

示威者還希望政府吊銷宣傳暴力內容的電視頻道許可證，並關閉透過攻擊政治異議人士來挑起緊張局勢的親政府報紙。

他們還希望內政部長和情報部門負責人辭職。

© 2023 AFP