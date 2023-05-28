西班牙地方選舉牽動年底大選 總理面臨政權保衛戰

（法新社馬德里28日電） 西班牙今天舉行地方和地區選舉，這將是年底大選的指標，目前民調顯示屆時左派的總理桑傑士將會敗選，也預示着右派將回歸。

廣告 繼續瀏覽後續

這次選舉對桑傑士（Pedro Sanchez）關係重大，他的「社會勞工黨」（Socialist Party）與極左派的「我們可以黨」（Podemos）聯合執政，治理西班牙這個歐元區第4大經濟體。

選民將投票選出全國8131個城鎮的首長，同時還將選出西班牙17個地區中12個地區的領導人和議會，其中10個地區目前由社會勞工黨主政。

投票在上午9時開始，晚上8時結束，約有3550萬選民有資格在地方選舉中投票，1830萬選民有資格在地區選舉中投票。

西班牙不會發布出口民調，初步投票結果將在晚上10時左右公布。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）分析家桑蒂（Federico Santi）本周說，如果左派得票「超乎預期，並設法保持對大多數地區政府的控制。這將表明全國大選的競爭將非常激烈，並且預示着左派有機會繼續執政」。

桑蒂說，如果預測大選時將轉向右派的民調是正確的，那麼在地區層級的勝選將為領導右派人民黨（Popular Party）的反對黨領袖費霍（Alberto Nunez Feijoo）提供贏得年底大選所需的「動力」。

由今天的選舉可以看到，從2018年以來主政的桑傑士處於幾個劣勢。

他面臨選民厭倦他的左派政府，通貨膨脹飆升－儘管西班牙的通貨膨脹率低於其他歐盟國家－以及由此導致的購買力下降。

反覆發生的危機動搖他的左派聯盟，他一直難以遏制這些危機帶來的影響。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2023 AFP