以色列夜間空襲大馬士革 人權組織稱5傷

（法新社貝魯特29日電） 敘利亞國防部表示，以色列昨晚對大馬士革地區發動空襲。敘利亞人權瞭望台組織稱，這次針對防空設施的攻擊造成5人受傷。被攻擊地點也是真主黨戰士的駐紮地。

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敘利亞國防部表示：「晚間11時45分左右，以色列敵軍發動空襲。」並指出以軍瞄準了「大馬士革周邊的某些陣地」，但防空系統作出反應，擊落數枚飛彈。

官方媒體引述敘利亞軍方消息人士報導，來自以色列佔領地戈蘭高地（Golan Heights）方向的飛彈襲擊了數個目標，但未具體說明是哪些地點。

以色列軍方拒絕發表評論。

敘利亞國防部稱此次攻擊造成了物質上的損失，但沒有人員傷亡。

駐於敘利亞首都大馬士革（Damascus）的一名法新社記者在當地時間午夜前聽到了爆炸聲響。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，位於大馬士革附近的政府防空設施成為目標。該地區為伊朗支持的真主黨（Hezbollah）組織據點。

據敘利亞人權瞭望台組織說法，首都北邊一處防空設施距黎巴嫩邊境約10公里，並稱有5人受傷。

總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織也提到，另一處位於阿勒坡（Aleppo）機場和首都東南部薩伊達宰那布（Sayeda Zeinab）地區之間的真主黨駐紮地也成為空襲目標。該組織在敘利亞有着廣泛的地面消息網。

以色列內閣官員卡茲（Israel Katz）告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「我們有一項明確的政策，那就是防範伊朗在敘利亞紮根、阻止伊朗建造威脅以色列的基礎建設。這項恐怖主義設施試圖將寧靜的戈蘭高地邊境轉變成戰亂邊境。」

© 2023 AFP