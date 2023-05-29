威尼斯大運河疑遭環保人士染綠 警方展開調查

（法新社羅馬28日電） 義大利威尼斯大運河（Grand Canal）部分河段疑遭環保人士染成一片螢光綠，當地警方已為此展開調查。

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現場可見遊船「貢多拉」（gondola）船夫在泛着螢綠光的水上畫著船，遊客則從着名景點「里奧多橋」（Rialto Bridge）上或大運河沿岸拍下河水變成詭異綠色的景象。

義大利威尼託大區（Veneto）區長柴亞（Luca Zaia）在推特（Twitter）表示，最先發現水被染成綠色的是當地居民。

他說：「當地行政長官已與警方召開緊急會議，要調查（綠色）液體的來源。」

義大利消防部門表示，正在協助地方環保機關採樣檢測。

不過，這並不是大運河首次染綠。

阿根廷藝術家伍瑞布魯（Nicolas Garcia Uriburu）1968年在第34屆威尼斯雙年展（Venice Biennale）這場藝術盛典期間，將螢光染料倒進大運河，將水染成螢光綠，盼能藉此喚起環保意識。

當地媒體「新威尼斯日報」（La Nuova Venezia）表示，警方正在調查這是否與氣候變遷運動人士的示威有關。

© 2023 AFP