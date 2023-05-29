提努布就任奈及利亞總統 經濟與安全難題待解

（法新社奈及利亞阿布加29日電） 現年71歲的奈及利亞政壇長青樹提努布今天宣誓就任奈國總統，接手80歲前軍事將領布哈里（Muhammadu Buhari）做完兩任後卸下的職位，以及國內的經濟和安全難題。

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提努布（Bola Tinubu）在首都阿布加（Abuja）雄鷹廣場（Eagle Square）的現場轉播儀式中說：「身為奈及利亞聯邦共和國總統，我會盡全力、忠實並依據憲法來履行我的責任、正當完成我的職責。」奈及利亞是非洲人口最多的國家。

與會外國領袖和代表包括南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、盧安達總統卡加米（Paul Kagame）、迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo），以及來自美國、英國、中國的代表團。

謝蒂馬（Kashim Shettima）宣誓就任副總統，接替奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）的職位。

新政府面臨如山一般的急迫任務，首先是經濟。

油藏豐富的奈及利亞拿價值數以億計美元的原油換得汽油，接着在國內市場補貼汽油價格，導致國家收入和外彙大減、債務激增，是當前一大挑戰。

根據世界銀行（World Bank），在估計擁有2億1000萬人口的奈及利亞國內，超過8000萬人生活在貧窮線以下，而且聯合國已示警，當中逾1/4的人今年將為嚴重饑餓所苦。

此外，雖然奈及利亞科技業與娛樂業蓬勃發展，許多中產階級卻移居海外，希望追求更光明的未來。

新政府另一項要務為國內安全問題，近幾年來，不穩定局勢如野火燎原般擴散。

奈及利亞部隊在中部與西北部數州對抗全副武裝的犯罪幫派與綁架犯，在東南部對抗盜油賊、海盜、分離主義份子，東北部則有叛亂長達14年的聖戰份子。

© 2023 AFP