歐盟首長將訪吉爾吉斯 歐盟中亞峰會6月2日舉行

（法新社吉爾吉斯首都比許凱克29日電） 吉爾吉斯當局今天表示，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）6月2日將訪問吉爾吉斯，出席最新歐盟中亞峰會。

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這是自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，米歇爾第2次拜訪中亞地區。莫斯科入侵烏克蘭引發中亞地區的前蘇聯加盟共和國緊張，由於烏克蘭也是前蘇聯加盟共和國，中亞5國難免感到唇亡齒寒，俄國在中亞的政治宰製成為隱憂。

吉爾吉斯總統府今天表示：「中亞領袖和歐盟理事會主席第二場峰會將於6月2日在吉爾吉斯的喬爾蓬阿塔（Cholpon-Ata）舉行。」

米歇爾的發言人告訴法新社：「（峰會）首要的焦點是深化中亞和歐盟的關係。」

吉爾吉斯和哈薩克領袖表示將出席峰會。烏茲別克、塔吉克和土庫曼領袖則尚待確認。

米歇爾去年10月訪問哈薩克，出席類似的峰會。

米歇爾這次造訪的時間點適逢中亞5國領袖和中國舉行空前峰會後2周。

北京將中亞納入大型的經濟和基礎建設計畫「一帶一路」倡議中。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、土耳其總統艾爾段（Recept Tayyip Erdogan）以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近月也訪問中亞地區。

俄羅斯仍是中亞地區強權；中國則逐漸加強在當地的影響力。

土耳其、美國和歐盟目前都積極推動和中亞的關係；印度和伊朗也加強他們在當地的外交關係。

© 2023 AFP