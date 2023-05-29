瘧疾藥治Covid無效仍臨床試驗 法醫界籲懲研究員

（法新社巴黎28日電） 法國研究員哈烏針對羥氯奎寧（hydroxychloroquine）治療Covid-19（2019冠狀病毒疾病）進行歷來最大的「無授權」臨床試驗，法國醫療機構今天呼籲當局開罰。

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16個醫療研究機構聯合在「世界報」（Le Monde）網站的專欄文章中寫道，馬賽「地中海感染研究中心」（IHU Mediterranee Infection）前負責人哈烏（Didier Raoult）和下屬，「開立羥氯奎寧、鋅、伊維菌素（Ivermectin）和阿奇黴素（Azithromycin）等藥物給Covid-19患者…缺乏有力的藥理基礎，也缺乏效力證據」。

他們還說，證明毫無效力後，這些藥物仍持續開立「超過一年」。

疫情大流行初期，在備受推崇的熱帶疾病專家哈烏背書之下，抗瘧疾藥物羥氯奎寧獲得大眾關注，前美國總統川普與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也曾大力推廣。

法國國家藥物暨健康產品安全局（ANSM）4月表示，羥氯奎寧治療可能讓「病患承受重大副作用」。

上述醫療研究機構今天表示，為了病患安全與法國醫學研究可信度着想，當局應「針對違規行為採取適切措施」。

哈烏3月間發表尚未提交同行評審的「預印本」研究，這是對3萬多名Covid-19患者接受治療結果所做的研究。

馬賽檢方去年已在調查「地中海感染研究中心」是否涉及詐欺以及不適當的人體試驗，迄今無人遭到控告。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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