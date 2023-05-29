神舟16發射任務 中國首次有平民酬載專家進太空

（法新社酒泉29日電） 中國計畫2030年前實現中國人首次登陸月球，而明天將發射的神舟16號載人太空發射任務，任務成員里首次有平民酬載專家，將一同進入天宮太空站。

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世界第2大經濟體的中國投注數十億美元於軍方主導的太空計畫，想成為繼美俄後晉身載人登月里程碑國家之林。

此前所有進入太空的中國航天員都是來自中國人民解放軍。

今天舉行的神舟16號載人飛行任務新聞發布會公布神舟16號乘組人員名單：景海鵬、朱楊柱、桂海潮。其中桂海潮將是中國首位進入太空的平民載荷專家。

桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，將負責空間科學實驗載荷的在軌操作。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，桂海潮將執行「大型在軌實驗..研究新型量子現象、高精度太空時頻系統、廣義相對論驗證、生命起源等」。

桂海潮在新聞發布會上說：「我一直夢想着這一刻，終於成真。」

「神舟16」乘組是首個由航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家3種類型太空人組成的飛行乘組，其中航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗，景海鵬也將擔任指令長。

神舟16號將於30日9時31分發射。

© 2023 AFP