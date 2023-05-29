科索沃北部塞裔與警方衝突 北約維和部隊出面因應

（法新社科索沃茲韋錢29日電） 科索沃北部境內塞爾維亞裔今天與警方爆發衝突，期間警方發射催淚瓦斯。這些塞裔因不滿阿爾巴尼亞裔選上當地市鎮首長，發動抗議杯葛，北約維和部隊已出面阻止衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

科索沃（Kosovo）曾是塞爾維亞的自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾二十多年前起義，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並於2008年宣布獨立，而科索沃北部以塞爾維亞裔為主，這些塞裔從未承認獨立宣言，並且仍視塞國貝爾格勒為他們的首都。

今年4月，科索沃北部塞裔拒絕參與當地選舉，阿爾巴尼亞裔候選人在4個以塞裔人口為主的自治市鎮當選首長，包括北米特羅維察鎮（North Mitrovica），當時投票率僅有3.5%。在這4個自治市鎮中，只有北米特羅維察鎮今天沒有爆發抗議事件。

在科索沃北部塞裔人口為主的茲韋錢鎮（Zve?an），今天早上有一群塞裔聚集在鎮公所大樓前，試圖闖進大樓。一名法新社記者表示，警方發射催淚瓦斯回應，立即將他們推回。

一名法新社記者指出，北大西洋公約組織（NATO）駐科索沃部隊（KFOR）已派兵組成人牆阻擋在當地警方及抗議人士之間，另有約50名全副鎮暴裝備的波蘭及匈牙利士兵鎮守在茲韋錢鎮公所大樓周邊。

在科索沃北部靠近塞維爾亞邊界的萊波薩維奇市（Leposavic），美國維和部隊穿着鎮暴裝備，在市政大樓周遭設置鐵絲網，以防止在附近聚集的數百名憤怒塞裔人士發動攻擊。

目擊者指稱，北約維和部隊也封鎖科索沃北部祖賓波托克（Zubin Potok）鎮公所，以免當地不滿的塞裔人士攻擊該棟建築。

© 2023 AFP