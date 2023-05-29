租船慶生遇惡劣天氣 義大利傳兩死兩失蹤悲劇

（法新社羅馬28日電） 義大利北部馬焦雷湖（Lake Maggiore）今天發生船難，一艘載有20多人的船隻，遇強風翻覆後沉沒，至少兩人因此喪命，另有兩人目前失蹤。

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義大利媒體指出，這艘船是在塞斯托卡倫代（Sesto Calende）和阿羅納（Arona）之間的水面翻覆。

義國消防部門表示，有19人已平安脫險，但仍會持續搜救失蹤者。

倫巴底大區（Lombardy）區長方達納（Attilio Fontana）表示，這起「非常嚴重的意外」，是因惡劣的天氣狀況所造成。

他在臉書（Facebook）上說，那艘長16公尺的船，當時被遊客租下。

根據新聞網站La Repubblica的報導，該船當時載了在船上開慶生派對的25個人，船翻後不久就沉下去了。

其他義大利媒體報導，船上所有人都落水，當中許多人自行游泳上岸或被其他船隻救起。

救難潛水員和一架直升機緊急出動，在湖的南邊協助搜救，數輛救護車和一架救護直升機也在現場參與救難任務。

一段由消防員分享的影片顯示，包括椅子及其他雜物，漂浮在波濤洶湧的水面上。

馬焦雷湖位於阿爾卑斯山南側，一半屬義大利，另一半在瑞士境內，是深受遊客喜愛的熱門旅遊景點。

昨天當地天氣惡劣，義大利氣象部門曾警告將有雷暴（thunderstorms）發生。

© 2023 AFP